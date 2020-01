Noreen Cheung over volkslied: ‘Wat een heisa, alsof er een massamoord heeft plaats gevonden’

VHP-topper Noreen Cheung heeft zondag op Facebook enigszins gepikeerd gereageerd op de ophef die is ontstaan omtrent het foute 1ste couplet en verkeerde melodie van het volkslied, tijdens de ‘Orange Opo Yari Tori’ bijeenkomst van de partij gisteren in De Olifant.

Volgens Cheung worden er fouten gemaakt en gisteravond is dat ook gelijk gecorrigeerd door over te gaan naar het 2e couplet ‘Opo kondre’ dat volgens haar perfect is gezongen. Naar haar zeggen is daartoe overgegaan omdat het 2e couplet ook het volkslied is van Suriname.

De VHP-topper is niet te spreken over de ophef. Volgens haar wordt er een heisa van gemaakt alsof er voorbedachte moord heeft plaatsgevonden. “Ineens spelen mensen nu volkslied deskundigen, de zogenaamde nationalisten en kerkgangers, broodschrijvers en vooral de wannabe’s vanuit alle hoeken komen kijken om anderen neer te halen”.

Nieuwe volkslied VHP waar ligt jullie 💖 😭😭 Posted by Melanie Stoard on Sunday, 19 January 2020

Aan het eind van het bericht adviseert Cheung de mensen die er ophef over maken om nog wat van hun eigen partij of eigen leven te maken. “Ik adviseer al deze mensen om nog wat van hun eigen partij te maken en sterker nog wat van hun eigen leven!”, aldus de Surinaamse VHP-topper.

Hieronder het bericht van Cheung: