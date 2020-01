Ambulancedienst SUR-CAD toegevoegd aan Command Center

De Stichting Suriname Centrale Ambulancedienst, ook bekend als SUR-CAD, gaat ook opdrachten accepteren vanuit de Command Center voor trauma- en klinische gevallen. SUR-CAD is hiervoor een samenwerking aangegaan met het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Justitie en Politie meldt de organisatie in een persbericht.

SUR-CAD gaf hierin ook aan dat het wagenpark wordt uitgebreid met drie medische voertuigen, waaronder twee advanced lifesupport (ALS) ambulances volledig uitgerust en equipt. Het grootste deel van deze investering komt van SUR-CAD, de verschepingskosten worden door donateurs betaald en hebben zij deels ook bijgedragen aan de aanschaf van een van de voertuigen.

De voertuigen worden medio februari begin maart in Suriname verwacht. In het tweede kwartaal komt er ook een tweede LUCAS (automatische reanimatie machine), en observatiemonitoren voor de ambulancen. De meldkamer wordt in 2020 verder gedigitaliseerd en uitgebreid met 10 telefoonlijnen; gesprekken zullen worden opgenomen; en ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om met de telecomproviders de locatie te traceren van meldingen c.q bellers die hulp nodig hebben.

Verder zal SUR-CAD overstappen naar een nieuw communicatiesysteem in de ambulances. Vorig jaar werd introductie gedaan van VHF-communicatiesysteem. Het ambulanceformulier zal gedigitaliseerd worden en ook de overdracht formulier van patiƫntenfit doen we om ook mee te werken aan gezondmilieu . ICT-medewerkers zijn reeds bezig met testfases.

Ook wordt er gewerkt aan het opzetten van een ambulancepost in Wanica ter hoogte van Lelydorp.