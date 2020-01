Politie houdt heel gezin aan na diefstal van doksen, kip en gasbom

De Surinaamse politie heeft deze week een gezin van vijf in het district Wanica aangehouden, nadat een benadeelde aangifte deed van diefstal van zijn twee doksen, een kip en een gasbom. De hoofdbewoner, de 45-jarige vader Dharminderkumar S. meer bekend als ‘Moen’, werd in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname.

Enkele getuigen die de diefstal hebben waargenomen, gaven de politie te kennen dat Dharminderkumar en zijn zonen zich aan het strafbare feit schuldig hebben gemaakt. Volgens hun verklaring zagen zij toen de vader en zijn zonen via het achtererf naar de kippenren liepen en daarna de doksen en de kip wegnamen. De politie werkte deze informatie uit, waarna zij over gingen tot de aanhouding.

De zonen hebben tijdens de voorgeleiding een volmondige bekentenis afgelegd. Zij verklaarden aan de politie dat zij daadwerkelijk met hun vader de doksen en de kip hadden gestolen. Deze dieren werden in eerste instantie in de woonkamer verstopt, waarna zij in de auto van de moeder werden geplaatst. Verder gaven de kinderen aan dat de doksen door hun ouders zijn verkocht.

De vader is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie op dinsdag 14 januari in verzekering gesteld, terwijl zijn vrouw Sangeeta S. en hun vier zonen Satish, R. ( 21), R.S (15), S.R. (14) en G.S. (12) na verhoor zijn heen gezonden, aldus KPS.