VIDEO: Auto over de kop op Oost-West verbinding in Suriname

Bij een verkeersongeval vrijdagmiddag op de Oost-West verbinding in Suriname is deze auto over de kop gegaan en ondersteboven geëindigd langs de weg. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval plaats vond rond 17.30u ter hoogte van kilometer 40.

De oorzaak van het ongeval is op dit moment nog niet bekend. Het voertuig reed in de richting van Paramaribo en raakte zwaar beschadigd. Ondanks de enorme materiële schade raakte er gelukkig niemand gewond.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Bekijk hier een kort filmpje gemaakt net na het ongeval: