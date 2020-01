Politie vraagt gemeenschap om hulp bij oplossen moord 37-jarige man

De recherche van regio Midden die belast is met de zaak waarbij de 37-jarige Dinesh Barsati vorig week donderdag dood werd aangetroffen in een goot langs de Vierkinderenweg, doet een beroep op de gemeenschap om alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van de verdachten door te spelen.

Het Korps Politie heeft vandaag ook officieel zijn identiteit naar buiten gebracht. Het ontzielde lichaam van Barsati was voor obductie in beslag genomen. Obductie die op dinsdag 14 januari heeft plaats gehad, heeft uitgewezen dat Dinesh door een misdrijf is komen te overlijden.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het lijk van Dinesh afgestaan aan de nabestaanden.

Burgers die meer weten kunnen contact opnemen met het recherche team, dat is ondergebracht op het politiebureau de Nieuwe Grond en is te bereiken op de telefoonnummers 582050 en 582200.