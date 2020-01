Sprake van misdrijf bij vondst lijk man in goot langs Vierkinderenweg

In de zaak waarbij de 37-jarige Dinesh Barsati vorig week donderdag dood werd aangetroffen in een goot langs de Vierkinderenweg, is er sprake van een misdrijf. Dat verneemt de redactie van Waterkant.Net van de Surinaamse politie.

De politie van het ressort Santodorp kreeg op donderdag 9 januari de melding van het Command Center dat er een lijk was aangetroffen in de goot langs de Vierkinderenweg. De politie deed vervolgens de plek aan voor onderzoek en trof het ontzielde lichaam van een manspersoon aan.

Het lijk verkeerde reeds in verre staat van ontbinding. Het ontzielde lichaam was hangende het onderzoek in beslag genomen, maar is op dinsdag 14 januari door het Openbaar Ministerie in Suriname is afgestaan aan de nabestaanden. De man werd op donderdag 16 januari gecremeerd.

De familie is diep geraakt door het overlijden van de man en heeft het zwaar. In juni 2018 kwam een broertje van de overledene ook al te overlijden. Hij werd op zeer tragische wijze van zijn leven beroofd, bij een roofoverval in zijn woning aan de Vierkinderenweg.

De politie laat weten dat zij de zaak nog in onderzoek heeft.