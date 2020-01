Vrouw verleidt en licht verliefde man op met nep Facebook account

De Surinaamse politie heeft twee vrouwen aangehouden in een zaak waarbij een man voor enkele duizenden Surinaamse dollars is opgelicht via een nepaccount op Facebook. Een van de vrouwen, de 36-jarige Sharon W., had op Facebook een nep account aangemaakt met een valse foto. De benadeelde die in het binnenland werkzaam is, raakte verliefd op de persoon die hij op de foto op Facebook zag.

Sharon heeft deze manspersoon zo ver kunnen krijgen om enkele keren duizenden Surinaamse dollars voor haar over te maken meldt het Korps Politie Suriname. Zij heeft de gelden via de werkgever van de benadeelde in de stad ontvangen. Haar nicht, de 33-jarige Sonja S., heeft ook enkele keren met haar identiteitskaart geld voor Sharon in ontvangst genomen.

Het geval kwam bij de politie aan het licht toen Facebookgebruikers, de vrouw wiens foto werd gebruikt, op de hoogte stelden dat er vermoedelijk een nep account met haar foto was aangemaakt. Deze vrouw kwam in contact met de benadeelde, waarbij beiden naar de politie stapten voor het doen van aangifte.

De werkelijke oplichtster Sharon kon in beeld worden gebracht omdat zij middels haar identiteitskaart de geldbedragen in ontvangst nam. Sharon verklaarde aan de politie dat zij iemand had geholpen, maar niet weet wie de persoon is. Haar nichtje Sonja gaf de politie te kennen dat zij door Sharon misleid is geworden, omdat deze haar voorhield dat zij geld moest ontvangen, maar haar identiteitskaart kwijt was.

De benadeelde deed op woensdag 8 januari aangifte ter zake oplichting contra Sharon. De beide vrouwn zijn op dinsdag 14 januari door de politie van Latour opgespoord en op hun woonadressen in het district Wanica aangehouden.

Beide vrouwen zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld, aldus de politie.