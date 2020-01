Overheid: ‘Downgrading door Fitch is politieke manoeuvre om oppositie te helpen’

Ratingbureau Fitch in New York heeft de kredietwaardigheid van Suriname naar beneden bijgesteld van ‘B-‘ naar ‘CCC’. Dat blijkt uit een concept rapport dat woensdag naar de Surinaamse overheid werd gestuurd. Fitch komt tot die lagere rating vanwege een sterke toename van de overheidsschuld, verminderde financieringsflexibiliteit en afnemende externe liquiditeit.

Deze factoren vergroten het risico dat de regering niet aan haar betalingsverplichtingen in vreemde valuta kan voldoen, aldus Fitch.

De kredietbeoordelaar stelt verder dat het grote overheidstekort in combinatie met het oplopende tekort op de lopende rekening, voorafgaand aan de parlementsverkiezingen van mei 2020, niet consistent is met de gestabiliseerde wisselkoers. Hierdoor wordt het risico op macro-instabiliteit groter, stelt Fitch.

De onverwachte verlaging van de rating van Suriname is niet in goede aarde gevallen bij de Surinaamse overheid. De Surinaamse minister Hoefdraad van Financiën, noemt het in een persbericht via het Nationaal Informatie Instituut ‘een ongekende politieke manoeuvre’. Hij zegt in een reactie dat Fitch met deze ratingverlaging ‘de oppositie in de kaart speelt’.

Hoefdraad vermoedt dat er onder éen hoedje wordt gespeeld met de oppositie.