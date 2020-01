‘Niet alle NDP-ers lijden aan verstandsverbijstering’

[INGEZONDEN] – Staat u mij toe een mening te geven over het vonnis van de heer Bouterse in relatie tot de NDP. Laat mij in het kader van transparantie vooropstellen dat ik al 8 jaar lid ben van de NDP. Maar dat neemt niet weg dat ik een mening vorm op grond van eigen moraal. Lid zijn van de NDP sluit verstand hebben niet uit. Ook al leeft helaas die perceptie bij velen in onze samenleving, zoals de heer With dat recent verwoordde (film onder).

Ik maak een helder onderscheid tussen de persoon Bouterse en de partij de NDP. Dat de persoon Bouterse is gevonnist, wil niet zeggen dat NDP ook is gevonnist. Natuurlijk heeft het vonnis gevolgen voor de NDP. Maar de NDP is een beweging die meer is dan slechts één persoon. Ik ben samen met velen onder de indruk van het charisma van Bouterse. Hij heeft de NDP naar grote hoogtes gebracht. Maar ook ik besef dat het vonnis van de president naar elke burger afstraalt. Hoe kan ik mijn kinderen uitleggen dat hun president de moord van 15 mannen op zijn geweten heeft? Wat voor een voorbeeld geven wij ons nageslacht?

Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik mij schaam. Niet over mijn partij, maar over mensen binnen de partij. Ik herken mijzelf niet in degenen die zaten te schreeuwen en te schelden op Zanderij. Blijkbaar vinden zij 20 jaar voor moord de gewoonste zaak van de wereld. Als zij willen delen in de schande van het vonnis, dan is dat hun goed recht. Maar laat dat niet ten koste gaan van de groep die niet verbijsterd is.

Als Bouterse aanblijft dan zullen de verkiezingen gaan over de vraag of een moordenaar president van Suriname mag blijven. Het gevolg zal zijn dat de NDP in de oppositie beland. De verbijsterden mogen veel lawaai maken, in het stemhokje spreekt de stem van de zwijgende massa. Ik roep daarom de heer Desi Bouterse op: De partij is met u begonnen, maar laat het niet met u eindigen. Wees een man en haal deze hebi op de NDP weg!

Serge Emanuels BSc.