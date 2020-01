‘Verdachte in moordzaak Nederlandse advocaat probeerde naar Suriname te vluchten’

Het was de meest geruchtmakende moord van 2019; die op de advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum. Hij werd op 18 september bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Op 1 oktober werd de 36-jarige in Suriname geboren Giërmo B. (foto onder) aangehouden als verdachte van de moord op advocaat Wiersum.

Vandaag verscheen Giërmo B. uit Almere voor het eerst voor de rechter. Tijdens de zitting bleek dat hij getracht had via Schiphol te vluchten naar Suriname. Voordat hij de wijk kon nemen, werd B. echter op Schiphol aangehouden schrijft het Algemeen Dagblad.

Volgens de krant ligt er naast het gebruik van de aan de moord gelinkte auto, nog meer bewijs voor zijn betrokkenheid. Zo werd er, naast een flinke hoeveelheid geld, ook dna van B. gevonden in een andere auto die bij de aanslag werd ingezet.

B’s strafblad is lang en schetst het beeld van iemand die geweld niet schuwt. Zo is er sprake van gewelddadige overvallen en geweldsdelicten, waaronder geweld tegen ambtenaren. Hij werd enkele jaren geleden veroordeeld tot zeven jaar cel voor twee gewelddadige overvallen.

Giërmo B., verdacht van medeplegen van moord op #DerkWiersum, in de gerechtsbunker in Osdorp. Getekend door @PetraUrban. pic.twitter.com/5nGDqUyxUn — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) January 15, 2020