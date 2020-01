Rovers maken meer dan 100.000 USD buit bij roofoverval op ondernemer

Drie rovers hebben bij een overval op een ondernemer in Suriname bijna een miljoen SRD buitgemaakt. Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname zou het gaan om meer dan 100.000 USD. De overval vond dinsdag op klaarlichte dag plaats aan de Gongrijpstraat. In onderstaand filmpje is het moment van de overval even te zien.

Volgens de krant had het slachtoffer het grote geldbedrag even daarvoor gelicht bij een bank en zou hij door de rovers zijn gevolgd. In de Gongrijpstraat reden ze de ondernemer klem, waarna zij het geld onder schot van hem afhandig maakten.

De rovers gingen er in hun grijze auto vandoor richting de Flamingostraat en de ondernemer zette de achtervolging in. Hij werd daarbij beschoten door de vluchtende rovers. Bij het afslaan in de Flamingostraat moest hij uitwijken voor een ander voertuig en knalde met zijn auto tegen een EBS paal die in tweeën brak.

Het verhaal gaat hieronder door:

Ook de vluchtauto raakte betrokken bij een verkeersongeval; de bestuurder verloor de macht over het stuur en knalde tegen een schutting aan. De rovers verlieten het voertuig en hielden een aankomende taxi aan. Onder schot moest de chauffeur zijn voertuig afstaan waarna ze alsnog konden vluchten.

De ondernemer in kwestie zou Ricky Sardjoe zijn. Hij was volgens Times in 2015 ook al slachtoffer van een roofoverval, gepleegd door de bende van Romano Meriba.