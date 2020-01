Alweer zwaar ongeluk op Afobakaweg rondom mast 1

Dit is over van een Mark X Toyota na een zwaar verkeersongeval maandagavond op de Afobakaweg, vlakbij mast 1 in de buurt van de fabriek van Suralco in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig ongeval waarbij de auto over de kop ging.

Het voertuig reed rond 22.30u over de Afobakaweg, gaande richting Paramaribo. In de bocht ter hoogte van mast 1 zou het mis zijn gegaan De bestuurder zou rechtdoor hebben gereden, de vangrail hebben geraakt en tegen een EBS mast zijn aangereden. De auto ging daarbij over de kop.

De Afobakaweg staat bij veel mensen bekend als een onveilige highway. Uit een onderzoek van SUNECON naar blackspotlocaties op het wegennet van Suriname, is gebleken dat zich op deze weg een duidelijke blackspot bevindt: in de bocht ter hoogte van mast 1. Deze bocht is alleen veilig te nemen met een snelheid van dertig kilometer per uur.

In de periode van 2010 tot en met 2017 hebben op deze locatie zeven mensen het leven gelaten. De bestuurder die maandagavond betrokken was bij het ongeval heeft het overleefd. Hij werd met onbekende verwondingen door een ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.