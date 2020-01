VIDEO: Dorpen in binnenland Suriname voorzien van zonnepanelen

In de afgelopen periode zijn diverse dorpen in het binnenland van Suriname voorzien van zonnepanelen. Hierdoor kunnen de bewoners van de dorpen in het Boven-Surinamegebied binnenkort 1x24u beschikken over elektriciteit, net als de burgers in de kustvlakte.

De Surinaamse minister van Natuurlijke Hulpbronnen Sergio Akiemboto en DC Jeroe en anderen hebben onlangs een bezoek gebracht aan het dorp Pikin Slee in het District Sipaliwini aan de boven Suriname rivier. Daar is men druk bezig met het plaatsen van zonnepanelen (foto).

Ook in het dorp Goejaba is onlangs een zonnepark in gebruik genomen. In totaal bedraagt het vermogen van de geplaatste zonnepanelen daar 450 kilowattpiek. Bovendien kent het project een energieopslagsysteem van 1,8 megawattuur. Hierdoor kan het dorp 24 uur ‘offgrid’ functioneren op zonne-energie, schrijft Solar Magazine.

Bekijk de reportage van de STVS over het dorp Goejaba: