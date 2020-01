Zestig kuub aan medische goederen in Nederland ingezameld voor Suriname

Als alles goed verloopt komt er na de eerste week van februari een container met zestig kuub aan medische goederen bestemd voor het ’s Lands Hospitaal aan in Suriname. Dit medisch materiaal gaat naar Suriname dankzij een Oosterhoutse inzamelactie.

Het gaat daarbij om couveuses, medische apparatuur zoals gyneaclogische onderzoeksstoelen, verlichting, meubilair, verbandmiddelen en ander medisch materiaal, deels afkomstig van het oude Amphia Ziekenhuis in Breda.

Daarnaast werd aan verloskundigenpraktijken in de regio Breda gevraagd om overtollig materiaal in te zamelen, hetgeen resulteerde in dozen vol spullen. Dankzij medewerkers van het bedrijf De Graaf Logistics uit Oosterhout, konden die worden opgehaald en tijdelijk opgeslagen bij het logistieke bedrijf schrijft BN De Stem vandaag.

De Graaf Logistics BV verzorgt ook het transport van de container naar de haven van Rotterdam en vanaf daar de verscheping naar Paramaribo.