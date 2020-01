Surinaams kindje van 15 maanden drinkt gramoxone en overlijdt

Zeer triest bericht uit Suriname: Een kindje van 15 maanden is vorige week overleden nadat het jongetje gramoxone uit een softfles had gedronken. Hij zou de fles met landbouwgif op het erf gevonden hebben en waarschijnlijk gedacht hebben dat het frisdrank was, aldus de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het kind buiten aan het spelen was waarbij zijn 9-jarige zus op hem lette. Op een gegeven moment werd de zus geroepen en liet zij de jongen even alleen. Hij zou toen de gramoxone, die in een softfles was, hebben gepakt en gedronken.

Volgens de krant zou het verdelgingsmiddel worden gebruikt om te bespuiten. Een vijftienjarige jongen zou dat een dag daarvoor doen, maar deed het niet omdat het toen regende. Hij liet de fles buiten staan. De fles was voor de helft gevuld met het verdelgingsmiddel en het kindje heeft bijna alles gedronken, aldus Times.

De politie van Munder heeft het ontzielde lichaam na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor een gerechtelijke lijkschouwing.