Brokopondo voorzien van 2e vuilverbrandingsoven

Het district Brokopondo beschikt nu over een 2e vuilverbrandingsoven. Het ressort Centrum is afgelopen vrijdag hiervan voorzien. Het is in Suriname de 15e verbrandingsoven die in gebruik is genomen.

De ingebruikname heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van de ministers Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen en Atoine Elias van Volksgezondheid. Ook de districtscommissaris, andere overheidsvertegenwoordigers en de plaatselijke Surinaamse bewoners waren deelgenoot van de gebeurtenis.

Minister Akiemboto vindt het een geweldige ontwikkeling dat de plaatselijke gemeenschap nu over de mogelijkheid beschikt om op een verantwoorde manier om te gaan met haar vuilverwerking. “Het past in het beleid van deze regering om milieu als deel van de ontwikkeling van de samenleving mee te nemen.” Hij riep de samenleving op er zuinig mee om te gaan.

Districtscommissaris Frederik Finisie van Brokopondo zegt dat de eerste oven in het district geplaatst is te Brownsweg. Nu is het de beurt aan Brokopondo Centrum. Voor het bedienen van de verbrandingsovens in Brokopondo worden, anders dan in andere districten, ook vrouwen getraind. De dc zegt dat indien je ontwikkeling wil brengen anno 2020 het noodzakelijk is om ook vrouwen te betrekken. Het is de bedoeling dat ook Klaaskreek voorzien wordt van een oven.