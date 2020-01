ABC: ‘Governor Van Trikt met verplicht verlof’

De nieuwsdienst van ABC meldt zojuist dat governor Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ingaande vandaag met een week verplicht verlof gestuurd is. ABC meldt verder dat de directie van de bank en de Raad van Commissarissen zijn opgeroepen door president Bouterse. Momenteel zijn ze samen met de Raad van ministers in vergadering op het presidentieel paleis.

Er wordt volgens de zender al gesproken over een mogelijke opvolger van Van Trikt en dat zou Karel Eckhorst zijn, die jaren bij de Centrale bank heeft gewerkt. ABC meldt verder dat er heel veel kritiek op het functioneren van de Governor zou zijn. Zo zou hij een auto van drie honderdduizend us dollars gekocht hebben. Hoe ABC aan die info komt is niet bekend.

Eerder op de dag ontkende de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) tegenover Starnieuws dat Van Trikt is ontslagen. Dit naar aanleiding van berichten op social media waarin wordt aangegeven dat Van Trikt wordt ontslagen.

Starnieuws meldde dat er een onderzoek gaande is naar bepaalde besluiten die genomen zijn door de governor.