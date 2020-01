Vier SuriToppers theaterconcerten in mei 2020

In mei 2020 organiseert PUURee vier SuriToppers-theaterconcerten in Amsterdam, Rotterdam en Almere. SuriToppers begon in 2011 als eerbetoon aan het Surinam Popular Songfestival. Al snel groeide het uit tot een groot muziekspektakel. Na vier succesvolle edities en meer dan 30.000 bezoekers is SuriToppers terug!

Grote namen uit de Surinaamse muziekwereld treden op, waaronder Benjamin Fayah, Naomi Sastra, Patricia van Daal, Scrappy W, Emmely Kartoredjo en Stoffie. Gastheer/presentator is de legendarische Henk van Vliet uit Suriname.

Het geroemde SuriToppers-orkest staat onder leiding van Ernesto van Dal. Het belooft een fantastische en memorabele show te worden, vol nostalgie en heerlijke Surinaamse muziek!

Amsterdam (Meervaart) 1 en 2 mei 2020

Rotterdam (Luxor Theater) 10 mei 2020

Almere (KAF) 15 mei 2020