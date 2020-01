‘Surinaamse Nederlanders terug naar Suriname vanwege bloei economie door olievondst?’

De significante olievondst in Suriname en de verwachte opleving van de Surinaamse economie daardoor, zal volgens de Surinaamse overheid zorgen voor een grote toename van werkgelegenheid in het land. Omdat deze arbeidsplaatsen niet alleen opgevuld kunnen worden door lokale arbeidskrachten, houdt het ministerie van Arbeid er nu al rekening mee dat veel Surinaamse Nederlanders zouden kunnen besluiten om in Suriname te komen werken.

Dat kwam gisteren naar voren tijdens een meeting tussen minister Soewarto Moestadja van Arbeid en de Surinaamse chargé d’affairs in Nederland, Oquemele Denz. Bij de komende arbeidsmarktplanning zal de Surinaamse diaspora niet buiten beschouwing worden gelaten, aldus de minister.

Tegen deze achtergrond wenst het ministerie in de komende periode ook de Surinaamse diaspora in Nederland te informeren en voor te lichten over de kansen die de arbeidswetgeving hen biedt indien ze besluiten om in Suriname te willen werken. In dit verband hebben de bewindsman en de Surinaamse chargé d’ affairs van gedachten gewisseld over mogelijkheden voor voorlichtingssessies met de beoogde doelgroep in Nederland.

De Surinaamse regering heeft in haar Ontwikkelingsplan 2017-2021 als een van de beleidsdoelen opgenomen, het ontwikkelen van een migratiebeleid, waarbij de diaspora een wezenlijk onderdeel vormt.