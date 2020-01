Politie onderzoekt onrust op Sonny Point Project

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist een officieel bericht naar buiten gebracht met betrekking tot het schietincident, de brandstichting en vernieling op het Sonny Point Project gisteravond Het begon allemaal in de middag van donderdag 9 januari, nadat een man schoten loste op op een groep jongeren die bezig waren water te tappen uit een openbare tapkraan nabij zijn woning.

De schutter is vermoedelijk een man bekend als Steven die met een jachtgeweer, vanuit zijn woning schoot. Volgens getuigen vond Steven dat de kinderen hem stoorden wanneer zij bezig waren water te tappen. Voorts dat hij de uitspraak had gedaan dat hij op de jongeren zou schieten. Toen hij dat deed raakte hij een 13-jarig meisje en een 18-jarige jongeman, aldus de Surinaamse politie.

Zij waren door hagel getroffen waarbij het meisje gewond was aan haar rechter dijbeen, linkerarm en borststreek; terwijl de jonge man gewond was aan zijn rechter bovenarm en rug. De slachtoffers werden per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie deed de woning van Steven aan maar niemand was aanwezig.

Kort nadat de politie de plaats verlaten had kwam de melding binnen dat een woning in brand stond op het project voornoemd en dat de ingeschakelde brandweer door omstanders gehinderd werd het vuur te blussen. Voorts dat de mensen zo agressief waren dat zij een ruit van het brandweervoertuig kapot hadden geslagen. Het bleek te gaan om de woning van Steven.

De plaatselijke politie was genoodzaakt assistentie te vragen van collega’s van speciale eenheden om te helpen de orde en rust terug te brengen op de locatie.

Door het tijdelijk verhinderen van de brandweerlieden om hun werk te doen kreeg het vuur kans om zich heen te slaan waardoor de woning nagenoeg totaal is afgebrand. De politie heeft sterk het vermoeden dat het huis in brand is gestoken.

Ondertussen is deze zaak voor verder onderzoek, door de politie van het bureau Santo Dorp, overgedragen aan de collega’s van de afdeling Recherche Regio Midden. Het onderzoek zal gericht zijn op het achterhalen en aanhouden van de schutter, de brandstichter(s) en de vernieler(s) van de brandweer wagen.