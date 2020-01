In het kader van ‘Bouta’s Milieuplan’ en het project ‘Vuilverwerking middels verbrandingsovens‘, is afgelopen woensdag de vijftiende verbrandingsoven in Suriname in gebruik genomen. Dit gebeurde te Wanhati, in het district Marowijne.

Het was een welbezochte plechtigheid waarbij de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto en Districtscommissaris Margaretha Malonti, die DC Kenya Pansa van het gebied vertegenwoordigde, aanwezig waren. Daarnaast was ook de kapitein van het Surinaamse dorp aanwezig.

Dit project wordt over heel Suriname uitgevoerd waarbij er in de eerste fase dertig verbrandingsovens geplaatst moeten worden in de verschillende districten. Bij de tweede fase zullen er dan weer 30 verbrandingsovens in Paramaribo en de kustdistricten geplaatst worden aldus minister Elias.

Tijdens de opening zijn verschillende toespraken gehouden door de verschillende vertegenwoordigers. Hierbij werd het belang van het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de verbrandingsoven benadrukt, zodat dit project duurzaam voor Suriname mag zijn.