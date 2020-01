Vechtpartij tussen buurtbewoners mondt uit in schietpartij

Een woordenwisseling tussen buurtbewoners heeft vorige week geleid tot een vechtpartij en eindigde met een schietpartij. Hierbij liep een jeugdige een schotwond in zijn buikstreek op, maakte het Korps Politie Suriname vandaag bekend.

De politie kreeg in de vroege ochtend van donderdag 26 december 2019 de melding van een schietincident na een vechtpartij tussen buurtbewoners. Ter plaatse aangekomen troffen de politieambtenaren de jeugdige F.B. met een schotwond in zijn buikstreek aan.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een woordenwisseling tussen de 44-jarige Rakesh S. en zijn overburen uitmondde tot een vechtpartij, nadat zij elkaar met stenen hadden bekogeld. Volgens verklaring van Rakesh probeerde één van de personen hem te beroven van zijn halsketting.

Rakesh ging vervolgens zijn woning binnen om terug te keren gewapend met zijn jachtgeweer. Hij loste toen een schot af waarbij een jeugdige in zijn buikstreek geraakt werd. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp, alwaar operatief moest worden ingegrepen.

Het jachtgeweer dat Rakesh legaal in zijn bezit had, is in het belang van het onderzoek in beslag genomen. Rakesh is na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek achter slot en grendel gezet.

Het slachtoffer is nog steeds ter observatie in de ziekeninrichting opgenomen meldt de Surinaamse politie.