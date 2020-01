‘Suriname heeft geen cent aan Alcoa betaald voor overname stuwdam’

Suriname heeft geen cent aan Alcoa betaald voor de overname van de Afobaka stuwdam. Het bedrag dat aan Alcoa is betaald heeft te maken heeft met de door Alcoa geleverde elektriciteit. Dat zegt minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII).

“Het bedrag dat Suriname uiteindelijk heeft moeten betalen aan Alcoa, is niet om de dam over te nemen. Het is om de rekening op basis van een zakelijke overeenkomst welke was gesloten toen, waarvoor we hebben betaald” aldus de minister tegen het NII. Akiemboto probeert de beweringen, als zou Suriname diep in de buidel hebben moeten tasten om de stuwdam in eigen beheer te krijgen, te ontkrachten.

Hij legt uit dat rond 1999 afspraken zijn gemaakt, waarbij is overeengekomen dat er een brandstofrcompenent zou worden toegevoegd aan de prijs voor door Alcoa geleverde elektriciteit. Echter, vanaf dat moment ging het slecht met de bauxietindustrie en betaalde Suriname steeds meer dan wat zij uit de deal met Alcoa ontving.

Volgens de bewindsman was het dan zaak om na te gaan hoe de overeenkomst te beëindigen. Alcoa heeft Suriname van de stroomrekening die was opgebouwd vóór de periode toen de onderhandelingen begonnen, een bedrag van 100 miljoen US dollar kwijtgescholen van de ongeveer 104,8 miljoen US dollar. Suriname had vanaf dat moment slechts 4,8 miljoen US dollar betalen.

Minister Akiemboto zegt dat de onderhandelingen met de multinational jammergenoeg veel langer hebben geduurd: ruim 5 jaren. De rekening bleef echter doorlopen vanwege de overeenkomst met Alcoa. Aan het eind van de onderhandelingen heeft Alcoa wel als voorwaarde gesteld, dat Suriname vanwege de zakelijke overeenkomst de rekening voor geleverde stroom moet vereffenen, én ook omdat bij vertrek uit Suriname alle hydrokrachtwerken aan ons land worden overgedragen.

Minister Akiemboto: “En dat is het bedrag dat we uiteindelijk hebben moeten betalen aan Alcoa, maar het is niet om de dam over te nemen. Het is om de rekening op basis van een zakelijke overeenkomst welke was gesloten toen, waarvoor we hebben betaald”