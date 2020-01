VIDEO: Howard Komproe proeft Hollandse kerststol in Suriname

Comedian Howard Komproe proeft in ‘KOMPROEVEN‘ varianten op bestaande gerechten – met iemand die weet hoe het origineel smaakt. Hij was in de Kerstvakantie voor een show in Suriname, waar hij van de gelegenheid gebruik maakte om te gaan proeven. En om dit eens andersom te doen, wilde hij in Suriname iets Holland proeven.

“In Suriname woont bakker Roberta Pinas en zij is Eindbaas Bakken. Ze maakt de mooiste bruidstaarten en geeft bakcursussen in Su en in Nederland. Ik had gevraagd of ze voor mij in Paramaribo wilde uitkijken naar iets Hollands om te proeven. En met succes” zegt Howard.

De lokale supermarkt Choi blijkt Hollandse kerststol te produceren en verkopen, dus ging Howard die samen met Roberta proeven. Rond de kerstdagen gaan duizenden hiervan over de toonbank. En met Pasen herhalen ze het gewoon, aldus een medewerker van supermarkt Choi in Paramaribo.

“Grappig om in Suriname gemaakt Hollands brood te eten” zegt Howard ook in zijn column hierover in het NRC. Het eindoordeel zie je in het filmpje hierboven, dat vandaag online ging.