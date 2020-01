Inbreker die uit kantines van markt stal op heterdaad betrapt en aangehouden

De Surinaamse politie heeft vorige week een 41-jarige man aangehouden die in zes kantines van de Markt-Zuid, gevestigd tussen de Willem Campagne- en de Kankantriestraat, had ingebroken. Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om Simson R., een bekende van de politie.

Simson R. werd in de vroege ochtend van woensdag 25 december door een beveiligingsmedewerker te Markt-Zuid op heterdaad betrapt en aangehouden voor diefstal door middel van braak. De inbreker werd betrapt in één van de kantines van de markt. Hij had enkele spullen al klaar gezet om mee te nemen zoals: munt geld, wijn en sap.

Na de aanhouding is Simson door de beveiligingsmedewerker overgedragen aan de politie van het bureau Nieuwe-Haven. Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat hij in zes kantines van de markt had ingebroken, meldt het KPS.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is de man achter slot en grendel gezet door de politie.