Minister Chotkan helpt bij renovatie St. Benedictusschool

NDP-jongeren onder leiding van jongeren-voorzitter Saramaccapolder, Armand Kandhai, hebben de renovatiewerkzaamheden van de St. Benedictusschool afgelopen zaterdag gecontinueerd. Ruim 30 personen hebben daarbij geholpen. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken Transport en Communicatie, was ook aanwezig en heeft meegeholpen met het werk.

De jongeren hebben de middelen voor de renovatie zelf verzameld. Chotkan noemde het een fantastisch initiatief dat de Surinaamse jongeren zelf stappen ondernemen om verschillende projecten uit te voeren.

De directie van de school bedankte een ieder en kijkt verder uit om meer projecten uit te voeren met de jongeren in Suriname. “Het doet me goed om jongeren zo bezig te zien. De toekomst van ons land is dus in goede handen” merkte de minister op.

Hieronder meer foto’s van het werk dat verricht is op de school zaterdag:

Posted by Vijay Chotkan on Sunday, 5 January 2020