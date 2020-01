Bromfiets vliegt spontaan in brand tijdens het rijden

Een bromfietsbestuurder in Suriname kreeg zondagavond de schrik van zijn leven toen de brom waarop hij reed spontaan in brand vloog. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit rond 18.45u gebeurde, iets voorbij de hoek Coesewijne- en Marrowijnestraat.

De man wist op tijd van zijn voertuig te stappen en bleef ongedeerd. Wel brandde de bromfiets in een rap tempo af, zoals op de foto hieronder te zien is. Het Surinaamse Command Center kreeg de melding en dirigeerde de politie van Flora naar de locatie.

Ook het Korps Brandweer Suriname werd in stelling gebracht, maar kon bij aankomst slechts nablussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Op de foto hierboven is te zien wat er van de bromfiets over is. Een automobilist maakte vanuit zijn auto deze foto van de vuurzee: