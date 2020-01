‘Brong banti’ demonstratie eindigt in botsing tegen elektriciteitspaal

De bestuurder van deze Mark II personenauto heeft vanochtend blijkbaar een wijze les geleerd. Tijdens een ‘brong banti’ demonstratie iets na middernacht aan de Welgedacht A-weg, verloor hij plotseling de controle over het stuur en knalde tegen een elektriciteitspaal.

Als gevolg van de botsing stond de paal van de N.V. Energie Bedrijven Suriname scheef. De bestuurder kreeg een behoorlijke bolwassing van buren en omstanders. Naar hun zeggen heeft hij er een gewoonte van gemaakt om haast elke dag tot laat in de avond ‘brong banti’ demonstraties te geven in de straat.

Enkele buren laten weten dat de bestuurder vaker over het gedrag is aangesproken, maar die niet veranderde. Zij hopen dat hij en anderen die zich misdragen of stoer spelen in het verkeer lering uit het geval nemen. “Het verkeer is niet om grappen te maken, een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Voor je denkt gaat iets mis met alle mogelijke gevolgen van dien”, aldus een senioren buurtbewoner.

De Surinaamse politie werd ook gewaarschuwd over het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Het voertuig raakte door de botsing behoorlijk beschadigd aan de linker voorzijde.