Man dood op bank in woning aangetroffen op nieuwjaarsdag

De politie van het bureau Munder kreeg op woensdag 1 januari de melding van een lijk in een woning en deed de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst werd het ontzielde lichaam van de 58-jarige Mohamed Bhaggoe op een bank in de woning aangetroffen.

Familie leden verklaarden aan de politie dat Bhaggoe op oudjaarsdag langs de straat werd aangetroffen door zijn broer die hem naar huis bracht. Bhaggoe verkeerde op dat moment onder invloed van alcohol.

Bhaggoe werd door zijn broer naar zijn woning gebracht en die plaatste hem op een bank in de woning. De volgende dag is de heer Bhaggoe op dezelfde plek dood aangetroffen.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Bhaggoe voor obductie door de politie in beslag genomen. De politie van in Suriname bureau Munder onderzoekt deze zaak .