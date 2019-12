Nederlandse vrouw bij overval in woning vastgebonden met schoenveters

Een 38-jarige Nederlandse vrouw is gisterochtend door een ongewapende rover overvallen in haar woning in Paramaribo. Daarbij heeft de dader het slachtoffer vastgebonden met schoenveters en betast.

De Surinaamse krant Times of Suriname, die in haar editie van vandaag melding hierover maakt, geeft aan dat de vrouw lag te slapen. Zij schrok wakker van een hard geluid dat leek op een knal op de voordeur van het huis.

Het slachtoffer stond op ok een kijkje te nemen. Toen zij de deur openmaakte werd zij meteen overvallen door de crimineel. Vervolgens werd zij vastgebonden en betast door de rover die haar wilde verkrachten.

De krant meldt verder dat bij het horen van de knal de vrouw al een kennis had gebeld om te komen kijken wat er gebeurde. Toen hij arriveerde verliet de rover de plaats. Hij heeft SRD 1000 en 850 euro buitgemaakt.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de aanhouding en opsporing van de rover. Hij is kort en mager en had een tas bij zich.