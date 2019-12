Grootste en gezelligste Owru Yari viering van Nederland op BakkaNa in Rotterdam

In Paramaribo wordt er op de laatste dag van het jaar overdag flink gefeest tijdens het Owru Yari festival. Voor de mensen die niet in Suriname kunnen zijn is er al jaren het BakkaNa Owru Yari Festival, op oudjaarsdag van 15.00u ’s middags tot 21.30u ’s avonds in de Maassilo Rotterdam! Het is de laatste jaren uitgegroeid tot de grootste en gezelligste Owru Yari viering van Nederland met circa 3.000 bezoekers en diverse artiesten, bands en dj’s.

Dit jaar zijn dat Poke, Dopebwoy, Dyna, Passion, Dylvn, Robin Roxette, La Fiesta, Calle Ocho Sound System, Charissa Jong, Sam Sosa, Mike Motion, Shann, Senzy, Hose Mendez, Meo Mania, Mc Laco, Mc D-jay, Mc Jones Suave en meer! Kaarten zijn in de voorverkoop online verkrijgbaar hier via Eventbrite.

Met een heerlijke Surinaamse vibe, muziek, eten en de leukste mensen nemen we op z’n Surinaams afscheid van Owru Yari en verwelkomen we 2020 op Het BakkaNa – Owru Yari Festival in de Maassilo.

Natuurlijk onder het genot van Kawina, Borgoe & Parbo! Bekijk ook een filmpje van de vorige keer:

