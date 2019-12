Dronken illegale Guyanees zonder rijbewijs ramt twee auto’s en rijdt door

Een illegaal in Suriname verblijvende Guyanees zonder rijbewijs, heeft het op Kerstnacht wel heel erg bont gemaakt in het Surinaamse verkeer. De 47-jarige man, Kewal S., reed dinsdag 24 december zonder rijbewijs en onder invloed en ramde twee personenauto’s, waarna hij gewoon doorreed. Hij kon worden aangehouden door de tweede benadeelde.

Kewal reed over de Albertlaan en verleende op de kruising van de Albertlaan en de Coppenamestraat geen voorrang aan het verkeer op de Coppenamestraat. Het resultaat daarvan was dat hij een auto aanreed. Hij reed door en ramde een tweede personenauto. Dit keer aan aan de Floralaan. Hij reed na deze aanrijding ook weg in zijn auto schrijft het Korps Politie Suriname.

De tweede autobestuurder zette de achtervolging in en reed Kewal aan de Fagarastraat klem. Toen de benadeelde uit zijn voertuig stapte om naar Kewal te gaan reed die weer weg. De benadeelde zette de achtervolging weer in en kon Kewal uit eindelijk weer in de Lalarookhweg klem rijden Hij hield Kewal aan en droeg hem over aan de politie.

De Guyanese man bleek te diep in het glaasje te hebben gekeken en kon in eerste instantie zelfs zijn personalia niet doorgeven. Toen hij nuchter was werd hij voorgeleid bij een hulp officier van justitie. Kewal heeft de Guyanese nationaliteit en blijkt illegaal in Suriname te vertoeven. Verder kon hij geen bescheiden van de auto overleggen en is hij niet in het bezit van een rijbewijs.

Zijn auto en die van de benadeelden zijn zwaar beschadigt. De politie heeft de auto van Kewal in beslag genomen en zal onderzoeken of het niet van misdrijf afkomstig is.