VHP heeft voor het eerst kandidaten in het district Marowijne

Dit weekend heeft de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) in Suriname voor het eerst aspirant kandidaten van het district Marowijne gepresenteerd. Het is net als in Para de eerste keer dat de VHP kandidaten stelt in dit district. Het huidig bestuur onder leiding van voorzitter Chan Santokhi heeft nu geschiedenis geschreven door landelijk aan de Surinaamse verkiezingen deel te nemen.

Dit gebeurde vrijdagavond 27 december tijdens een ressortvergadering te Moengo. In totaal zijn er 8 aspirant kandidaten voor het district Marowijne. Allen hebben het woord gevoerd, waarbij ze de pijnpunten van het district hebben aangehaald.

Volgens de aspirant kandidaten is de eens zo welvarende status van Moengo, verworden tot een armoedig stadje. Dit district is onleefbaar geworden vanwege het slechte beleid van deze regering, ze willen ommekeer in het district Marowijne. We hebben een regering nodig die diversificatie en welvaart brengt in dit district en dat is de VHP, the Orange movement.

VHP voorzitter Santokhi, heeft verschillende uitvoerbare oplossingsmodellen aangedragen om de noden van het district Marowijne te helpen verlichten. Het goed opgekomen publiek heeft met warmte en applaus de voorstellen van de voorzitter aangehoord, ze zijn tevreden met de oplossingsmodellen. De VHP voorzitter gaf aan dat nu de tijd is aangebroken dat Marowijne zelf gaat beslissen over de nieuwe toekomst van zijn eigen district. In Moego komt er ook een VHP infocentrum.