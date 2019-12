Overleden man vermoedelijk dronken in trens terechtgekomen

De man wiens ontzielde lichaam gisteren in een trens aan de Mohamed Rashid Pierkhanweg in Suriname werd aangetroffen, is hoogstwaarschijnlijk niet door een misdrijf om het leven gekomen. Het gaat om de 67-jarige M.O. wiens lichaam is afgestaan aan de nabestaanden. Het vermoeden bestaat dat hij in beschonken toestand in de trens terecht is gekomen, waarna hij moet zijn verdronken.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat zijn zoon hem de avond ervoor voor het laatst gezien zou hebben in een winkel waar hij aan het drinken was. Onderweg naar huis lopend, zou hij vermoedelijk in de trens zijn beland alwaar hij verdronken zou zijn.

Hij werd niet ver van zijn woning in de trens aangetroffen en bij identificatie door familieleden herkent. Op zijn lichaam waren er geen tekenen van een misdrijf zichtbaar.

