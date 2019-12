‘VHP jongeren Commewijne verspreiden liefde op kerst’

Jongeren van VHP Commewijne hebben in verband met de kerstdagen een speciaal project uitgevoerd met als thema: ‘verspreid liefde op kerst’. Middels liefde, zang en overhandiging van kerstbroden, werd de kerstsfeer bij de bewoners van Richeleu en Meerzorg in Suriname gebracht.

De bewoners zijn tot aan huis bezocht en hebben dit initiatief van VHP jongeren Commewijne gewaardeerd, meldt de partij op 1ste kerstdag in een persbericht.

Volgens VHP ondervoorzitter Asis Gajadien, die ook meeliep met de jongeren, draait kerst om liefde. Een warme brasa, een boodschap van hoop, mensen ondersteunen in moeilijke tijden, zijn zaken die meer waarde hebben dan pakketten delen.

Hij benadrukte dat op Kerst, de komst van here Jezus herdacht wordt en zijn liefde naar de mensheid toe, waardoor er redding is gebracht aan een ieder ongeacht hun ras, kleur, of status.

“De VHP staat ook achter dit mooie voorbeeld van de here Jezus Christus, en de partij staat ook klaar om het Surinaamse volk te dienen en te redden. Dit is de boodschap die is overgebracht aan de bewoners van Commewijne” schrijft de partij.

Eerder voerde ook de Surinaamse Nationale Democratische Partij (NDP) Blauwgrond een speciaal project uit, waarbij dit jaar 1.000 kerstpakketten werden verstrekt.

Een filmpje van het VHP initiatief: