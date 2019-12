Auto op z’n kop in trens na rammen EBS stroompaal op 1ste Kerstdag

Het lijkt elke dag wel raak in Suriname; auto’s die stroompalen van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) rammen. In de vroege ochtend van 1ste Kerstdag, belandde deze auto op z’n kop in een trens langs de weg.

De redactie van Waterkant.net verneemt dat het voertuig even daarvoor een EBS stroompaal zou hebben geramd. Het eenzijdig ongeval zou woensdag 25 december rond 07.00u zijn gebeurd in de omgeving van de Commissaris Weythingweg.

Een lid van de Facebook groep Verkeers Updates Su plaatste foto’s van het ongeval online. Daarop is ook te zien hoe de auto door een bergingsbedrijf uit de trens gehaald moest worden.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De politie was ter plekke aanwezig en heeft de zaak in onderzoek.