Afschietperiode vuurwerk in Suriname van 27 december tot 2 januari

De jaarwisseling nadert en dat betekent dat er weer flink wat vuurwerk afgeschoten zal worden in Suriname. Dit mag vanaf vrijdag. De Surinaamse overheid heeft de afschietperiode van vuurwerk namelijk vastgesteld van 27 december 2019 tot en met 2 januari 2020.

Uit cijfers aan het begin van deze maand bleek dat er genoeg vuurwerk in Suriname is; de import van vuurwerk in Suriname is dit jaar namelijk enorm toegenomen. Aan het begin van de maand december waren er reeds 57 containers ingeklaard. Vorig jaar bedroeg het aantal aan het eind van de vuurwerkperiode slechts 36.

De verkoop op het niveau van de groothandel was op 1 december jl. gestart. Samen met de afschietperiode vrijdag 27 december begint ook de verkoop aan consumenten.