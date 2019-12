Feestelijke dag voor Eco en Royal Torarica in Suriname

Vandaag is een speciale, feestelijke dag voor de Torarica Group of Hotels in Suriname. Op 23 december opende Eco Torarica en Royal Torarica, respectievelijk in 1997 en 2007, officieel hun deuren voor het publiek. Door de jaren heen zijn beide hotels uitgegroeid tot een waar begrip binnen de Surinaamse gemeenschap.

Eco Torarica is opgericht voor de avontuurlijke gast, die opzoek is naar rust, authenticiteit en een informele sfeer. Daartegenover staat Royal Torarica voor een modern luxehotel binnen Paramaribo waar de gasten uit het hogere segment op hun wenken bediend worden.

“Wij willen graag een woord van dank uitspreken aan ieder die ons de afgelopen jaren ondersteund heeft. Zonder deze onvoorwaardelijke en loyale steun hadden Eco Torarica en Royal Torarica zich in de loop der jaren nooit kunnen ontwikkelen en uitgroeien tot de respectabele en voorstaande hotels, die ze vandaag aan de dag zijn” aldus het bedrijf in een persbericht.

“Met zoveel jaren ervaring, kennis en inzicht kijken wij vol optimisme uit naar de toekomst en kunnen wij met zekerheid zeggen dat wij altijd de wensen van de gasten zullen honoreren. ‘We share¬†the best with you” aldus Eco Torarica en Royal Torarica.