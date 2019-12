Politie houdt verdachten aan i.v.m. 22 inbraken en 7 straatroven

De Surinaamse politie heeft deze maand twee inbrekers aangehouden die bij elkaar opgeteld zeker 22 inbraken hebben gepleegd. Ook zijn 2 mannen opgesloten voor 7 straatberovingen, meldt het Korps Politie Suriname zojuist. De zaken werden opgelost na grondig werk van rechercheurs van de afdeling Recherche Midden.

De 36-jarige Toney P. werd aangehouden en opgesloten op verdenking van 13 inbraken gepleegd te Richelieu en Meerzorg in het district Commewijne, te Lelydorp en Santodorp. Verder is hij ook aangehouden voor twee gevallen van bedreiging, een geval van diefstal door middel van geweldpleging en een geval van brandstichting.

Daarnaast is de 33-jarige Kelvin G. aangehouden en opgesloten in verband met 9 inbraken gepleegd in de Surinaamse woonwijken Lelydorp en Santo Boma.

De 20-jarige verdachten Furgill, R. en Joël, F. zijn opgesloten voor 7 straatberovingen gepleegd nabij de scholen in het gebied van De Nieuwe Grond in het district Wanica. Deze twee verdachten hebben waarschijnlijk nog meer scholieren tot hun slachtoffers gemaakt.

Scholieren die de afgelopen twee tot drie maanden beroofd zijn in het Nieuwe Grond gebied en geen aangifte hebben gedaan worden opgeroepen in contact te treden met de afdeling Recherche Midden. Deze afdeling is ondergebracht in het politie bureau De Nieuwe Grond.