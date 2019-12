Auto ramt paal en komt op z’n kop in goot terecht

Bij een verkeersongeval maandagavond is deze auto op z’n kop in een goot terecht gekomen. De redactie van Waterkant.net verneemt dat het gaat om een eenzijdig ongeval waarbij de bestuurder eerst een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) raakte.

Het voertuig kwam vanuit de richting van Leiding 11 en ging over de Commissaris Weythingweg. Op een gegeven moment zou de bestuurder de controle over het stuur zijn verloren, waardoor de auto tegen de EBS mast aankwam die brak.

Het voertuig ging daarna over de kop en eindigde op z’n kop in de goot langs de weg. Er vielen wonder boven wonder geen gewonden.