Wildplasser beroofd van portemonnee door 18-jarige

Een 18-jarige rover heeft afgelopen donderdag kans gezien om een man, die in het openbaar stond te urineren, van zijn portemonnee te beroven. Het gelukte de dief de portemonnee uit de achter broekzak van de man weg te nemen terwijl hij aan het wildplassen was.

De benadeelde geraakte direct daarna in een korte worsteling met de dief, voordat die kans zag weg te rennen. Een voorbijganger zette de achtervolging in. Dankzij die persoon wist de politie van de Algemene Surveillance Dienst (ASD) de 18-jarige Roefai G. aan te houden in een bosschage waar hij zich schuil hield.

De portemonnee met inhoud is terug gevonden en is terug gegeven aan de rechtmatige eigenaar. Na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname is Roefai in verzekering gesteld door de politie.

Die dag was notabene de 18e geboorte dag van Roefai.