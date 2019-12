Overnachten in de auto aan de Hendrikstraat voor ‘goedkope’ US dollars

De afgelopen periode zijn er niet alleen tijdens openingstijden, maar ook na sluitingstijd van City Cambio aan de Hendrikstraat, lange rijen van autobestuurders voor het kopen van ‘goedkope’ Amerikaanse dollars. Steeds meer mensen in Suriname kiezen er nu voor om in de avond alvast met hun auto in de rij te staan en erin te overnachten.

De aankoop bij City Cambio is gesteld op SRD 7,85 voor 1 US dollar. Bij andere cambio’s is de koers voor de US dollar nog gemiddeld SRD 8,20 bij verkoop. De ‘goedkope’ dollars zijn bestemd voor de ‘kleine man’ die USD 200 of 300 nodig hebben voor het betalen van bijvoorbeeld huishuur. Sinds de opening van de cambio in oktober van dit jaar konden mensen wekelijks terecht voor de ‘goedkope’ dollars. Eind november heeft de cambio hiervan afgezien en mag men nu slechts twee keer per maand US dollars ‘goedkoop’ kopen.

President Desi Bouterse zei vorig week bij de opening van het NDP-informatiecentrum aan de Bonistraat te Geyersvlijt, dat hij weet dat er misbruik wordt gemaakt van de speciale koersen. Het Surinaamse staatshoofd liet weten dat er financieel voordeel wordt gehaald uit de aankoop van de ‘goedkope’ dollars. Volgens hem worden die elders weer tegen een hogere koers verkocht. Hij verzocht de aanwezigen om het project voor de ‘kleine man’ niet te laten vallen.

Hoe die cambio aan de US dollars komt is nogsteeds onduidelijk. Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), gaf eerder in gesprek met de redactie van Waterkant ook niets prijs over de exacte herkomst. Hij zei dat de CBvS op grond van art. 35 b van de Bankwet eraan gehouden is om van individuele en confidentiële gegevens en inlichtingen het vertrouwelijk karakter te bewaren. Volgens hem kan er daarom geen individuele informatie gegeven worden.

