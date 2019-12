Lid Braziliaanse roversbende aangehouden in Marowijne gebied

Onlangs heeft een opsporingsteam bestaande uit politieambtenaren van het Arrestatie Team en leden van het Korps Speciale Troepen van het Surinaams Nationaal Leger de Braziliaanse crimineel Romario S. alias “Piking boi” aangehouden in het Marowijne gebied.

In het bezit van Romario zijn aangetroffen en in beslag genomen twee vuistvuurwapens en een zware automatische wapen met munitie. Romario is hoogstwaarschijnlijk lid van een bende, die enkele weken terug roofovervallen heeft gepleegd op de goudvelden in het Lawa gebied en te Mamadjuka.

Bij die berovingen zijn drie personen door de criminelen dood geschoten. Een militair in het Lawa gebied en twee beveiligingsmannen te Mamadjuka.

Romario is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de politie en na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname op haar website.