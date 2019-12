Vrijdag opening hoogste gebouw van Suriname: Assuria High-Rise

Het nieuwe gebouw van de Surinaamse verzekeringsmaatschappij Assuria N.V. zal op vrijdag 27 december 2019 officieel geopend worden. Dat zal tussen 15.30u en 16.30u gebeuren met diverse speeches en een inzegening, maakte het bedrijf zaterdag bekend.

Het Assuria Hermitage High-Rise gebouw is het hoogste gebouw van Suriname en is gevestigd aan de Recolaan 17. Het ontwerp is een modern ‘high rise’ gebouw met een hoogte van 55 meter, bestaande uit 10 verdiepingen.

Verder heeft dit gebouw ook een schouwburg en tribune met ongeveer 250 zitplaatsen.