Officiële startsein gegeven voor opzetten Agro Industrial Park in Suriname

Te Dirkshoop in het district Saramacca is gisteren het officiële startsein gegeven voor het opzetten van een Argo Industrial Park (AIP). Bij deze gelegenheid waren onder andere aanwezig LVV-minister Rabin Parmessar en de presidentiele commisie onder leiding van de Gerrit Breinburg, NDP hoofdbestuurslid Ramon Abrahams en Ashween Ramdin aanwezig.

Het AIP-project bestaat uit de volgende componenten:

Melkvee (verhoging melkproductie, rasverbetering en productie van voer), pluimvee (slachtkippen en legkippen), groenten (kassenteelt voor importvervanging). De private sector zal bij al deze projecten nauw betrokken zijn. Het ligt in de bedoeling dat dit project op termijn zal worden overgenomen door de private sector.

De directeur van LR group Joseph Harrosh zei dat Suriname zich uitstekend leent voor het uitoefenen van landbouwactiviteiten aangezien er voldoende vruchtbare grond alsook kwalitatief goed water is. Het is daarom voor de LR Group een waar genoegen om dit project in Suriname uit te voeren. Minister Parmessar gaf in zijn speech aan, dat de regering Bouterse-Adhin meenens is de agrarische sector naar een hoger niveau te tillen en daadwerkelijk eraan te werken om Suriname te maken tot de voedselschuur van het Caraibisch gebied.

Te Dirkshoop zullen onder andere uien, bloemkool en brocolie worden geteeld. Er is bewust hiervoor gekozen, om zodoende de lokale boeren niet te beconcurreren, maar om de import vervangende producten te telen om zodoende deviezen te besparen. De bewindsman gaf verder aan dat 1200 banen zullen worden gecreëerd voor de Surinaamse gemeenschap.

De volgende activiteit in het kader van het Agro Industrial Project, zal plaatsvinden op de S`landsboerderij te Reeberg in het district Wanica, meldt LVV.