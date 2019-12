Onderzoek: ‘81% van kinderen in Suriname heeft met geweld te maken gehad’

Uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) in 2017 is gebleken dat 81% van de kinderen in Suriname met een bepaalde vorm van geweld te maken heeft gehad. Juspol heeft daarom in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en de UNICEF het voorlichtingsprogramma ‘Geweld tegen kinderen’ gelanceerd.

Dit gebeurde op woensdag 18 december 2019, op de Thaborschool in het ressort Pontbuiten. Volgens Patrick Campagne, waarnemend onderdirecteur Rechtsaangelegenheden van Juspol, wordt dit programma niet zomaar uitgevoerd. Het programma is geïnitieerd uit onderzoek naar geweld tegen kinderen tussen 11 en 18 jaar, in het jaar 2017.

Om de verplichting, maatregelen te treffen, na te komen en te voorkomen dat nog meer kinderen slachtoffers worden van geweld is het ministerie in samenwerking met de UNICEF gestart met dit voorlichtingsprogramma. “Wij zijn begonnen in april 2019 met de voorbereidingen”, zegt de onderdirecteur. Er is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, die de kinderen meekrijgen en er zijn voorlichters getraind om de informatie te geven.

Gedurende de voorlichtingsperiode krijgen de kinderen informatie over verschillende vormen van geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik, pesten en veilig online bezig zijn. Muriel Hoepel, onderdirecteur van Onderwijs, gaf aan dat het niet normaal is als kinderen beledigd, geslagen, verwaarloosd of worden misbruikt. “Omdat het niet normaal is zal aan hun in programma’s worden verteld waarom het niet normaal is. Als je geweld herkent bij je vrienden, klasgenoten of familie, blijft niet stil, maar meld het bij iemand bij wie je je veilig voelt”, zei ze aan de aanwezige leerlingen.

Ook Patrick Matala van de UNICEF, Programme Manager, sprak tot de kinderen. Hij gaf aan dat wanneer geweld zich voordoet de fysieke wonden en kneuzingen verdwijnen, maar de mentale littekens blijven. “Geweld beïnvloed kinderen fysiek en mentaal, het brengt hun leerprestaties en sociaal leven in gevaar en ondermijnt hun eigen ontwikkeling, hun functioneren als jeugd en de kans om goede ouders te worden,” zei Matala.

Leider van de Thaborschool, Denise Palmburg, stelt het zeer op prijs dat er voor deze school is gekozen. Zij vindt dat er zeker binnen de scholen bewustwording nodig is, zodat de kinderen weten met welke soort vormen van geweld ze te maken krijgen en zeker hoe ze het kunnen aanpakken. Het project is bedoeld voor de vierde en vijfde klas, maar er is voor de activiteit een geselecteerde groep samengesteld. In de eerste fase komen de basisscholen in Paramaribo Zuid waar er meldpunten Kinderbescherming voorkomen. Hierna volgen de scholen in Apoera en Coronie. Het is verder de bedoeling om het programma ook landelijk uit te voeren, waarbij de VOJ-scholen aan de beurt komen.