Laatste muzikale ode aan overleden zangeres Conchita Berggraaf

Op vrijdag 20 december is er in de Congreshal te Paramaribo, een laatste muzikale ode aan de onlangs in Suriname overleden zangeres Conchita Berggraaf. Zaterdag 21 december vindt de begrafenis plaats met voorafgaand een memorial in de Anthony Nesty Sporthal (NIS).

De bekende en zeer getalenteerde Surinaamse zangeres Conchita Berggraaf overleed afgelopen dinsdag, na een kortstondig ziekbed, op de leeftijd van 45 jaar. Dit gebeurde op de dag dat haar zus Astra begraven werd, net enkele maanden na het heengaan van hun moeder.

“Samen met familie, vrienden en muziekcollega’s gaan wij onze diva Conchita Berggraaf de laatste muzikale groeten doen, door middel van een singi en poku neti op vrijdag”, maakte BCM Entertainment bekend.

De inloop in de Congreshal is om 19.00u, de singi neti van 20.00u – 22.00u. Daarna is er een open mic voor artiesten van 22.0u – 00.00u. De ter aarde bestelling vind zaterdag plaats te Marius Rust.