VIDEO: Owru Yari BakkaNa festival in de Maassilo Rotterdam op Oudjaarsdag

In Suriname is er ieder jaar op oudjaarsdag een groot feest dat begint in de namiddag tot de avond en waarin massaal afscheid genomen wordt van het oude jaar. Op deze laatste dag van het jaar, owru yari, gaat iedereen nog 1 keer helemaal los. Voor de mensen die niet naar Suriname kunnen gaan, is er ook in Nederland ieder jaar het Owru Yari BakkaNa festival in de Maassilo Rotterdam!

Op dinsdag 31 december 2019 gaan we daar feesten van 15.00u ’s middags tot 21.30u in de avond. In drie area’s van de Maassilo Rotterdam wordt het Surinaams gezellig met Borgoe, Parbo en Kawina. Uiteraard zijn er ook diverse topartiesten aanwezig waaronder Poke, Dyna, Dopebwoy, Robin Roxette, de live bands Passion en La Fiesta en vele anderen!

Kaarten zijn in de voorverkoop slechts €17,50 en alleen hier online te koop via Eventbrite. Haal ze op tijd want op de dag zelf zijn ze 30 euro.

Wil je weten wat BakkaNa is check dan de recap van vorig jaar hieronder en kom langs:

