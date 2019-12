Luchthaven Suriname verwelkomt 500.000ste passagier dit jaar

De Surinaamse luchthaven heeft gisteren, woensdag 18 december, de 500.00ste passagier dit jaar mogen ontvangen. Deze passagier, die vanuit Nederland naar Suriname kwam, kreeg in de aankomsthal een grootse ontvangst van directeur Timothy Mendonça van de NV Luchthavenbeheer, presidents-commissaris Ranu Mathura en overige directie- en personeelsleden.

Het was voor de passagier in kwestie een aangename verrassing dat zij als de 500.000ste passagier op de airport landde. In de aankomsthal werd er een feestje gebouwd. De vrouw mocht samen met directeur Mendonça een taart aansnijden en onder meer een goed gevulde tas in ontvangst nemen. Er werd ook geproost op meer succes voor de NV Luchthavenbeheer. Buiten wachtte er ook nog een brassband om het geheel een extra feestelijk tintje te geven.

Directeur Mendonça sprak van een mijlpaal en liet zijn vreugde hierover duidelijk blijken. Volgens hem is het een gezamenlijke inspanning geweest van alle actoren. De NV Luchthavenbeheer, de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, de overige carriers die gebruikmaken van de airport, passagekantoren en vooral de passagiers zelf hebben geholpen dit doel te bereiken.

Hij zegt dat er reikhalzend is uitgekeken naar het moment. Er is naar toe geleefd vooral toen bleek dat het dichtbij was. De NV Luchthavenbeheer laat het niet hierbij, want de volgende doelstelling is om in de komende 15 jaar 1 miljoen passagiers op de JAP International Airport afgehandeld te hebben. Daarvoor zullen nog meer inspanningen gepleegd worden. Zo moeten onder meer de faciliteiten geschapen worden om dit aantal te kunnen opvangen.