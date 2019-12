Inzittenden komen met de schrik vrij na zwaar ongeluk in Suriname

Deze auto raakte vannacht zwaar beschadigd bij een verkeersongeval aan de Saramacca doorsteek in Suriname. Bij het ongeval dat rond 02.45u plaats vond, waren twee voertuigen betrokken die richting centrum gingen. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

De redactie van Waterkant verneemt dat het ene voertuig tegen een vangrail aan kwam en daarna een mast zou hebben geramd. Het voertuig schoof daarbij door en raakte daarna ook nog het andere voertuig.

Het voertuig dat het ongeluk veroorzaakte moest door een sleepdienst geborgen worden. Wat de oorzaak is geweest van de eerste botsing is niet geheel duidelijk.

De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.